2018/12/06 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرس الثوري: سنرد بقوة على منفذي هجوم جابهار الارهابي

متابعة/..



اكد المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف، الخميس، ان رد بلاده سيكون قوياً على منفذي هجوم جابهار الارهابي.

وقال رمضان في تصريح تابعته "عين العراق نيوز"، ان "الاعتداءات الارهابية على الشعب الايراني لن تمر مرور الكرام وسيكون الرد بشكل قوي على منفذي الجريمة".

واوضح انه "سيتم محاسبة منفذ الجريمة بأقسى العقوبات والقوات الايرانية ستكشفهم قريبا".



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