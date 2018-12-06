2018/12/06 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر ترفض اقتراح "الفيفا" بشأن المونديال المقبل

بغداد/..



كشف مسؤول بارز في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بكرة القدم، عن موقف قطر من مشاركة دول أخرى في استضافة نهائيات البطولة التي تستضيفها بلاده لأول مرة.

وأكد ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة، أن قطر لم تجر أية مباحثات مع دول أخرى للمشاركة في استضافة النهائيات.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحا يدعمه رئيسه جياني إنفانتينو، لزيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر من 32 إلى 48، بدلا من الانتظار حتى مونديال 2026 للقيام بذلك بحسب ما كان قد قرره الفيفا.

وقال الخاطر، في لقاء مع الصحفيين، أمس الأربعاء: "لم نجر أية محادثات حول تشارك" استضافة البطولة.

وأكد "لن يتم فرض أي شيء على أحد"، موضحا أن ما يجري حاليا هو عبارة عن "دراسة جدوى ثم عملية تشاور.



وبناء على دراسة الجدوى وبناء على المحادثات، سيتم الاتفاق على ذلك".

وشدد على أنه "لن يكون هناك قرار أحادي الجانب".

ويبدو احتمال إقامة مباريات في دول أخرى في المنطقة، مستبعدا في الوقت الراهن لاسيما في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية منذ إعلان الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة قطع علاقاتها مع الدوحة في حزيران 2017.

وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 بين 21 تشرين الثاني، و18 كانون الأول، علما أن البطولة ستقام استثنائيا خارج فصل الصيف، لتفادي تأثير الحر الشديد في قطر خلال هذا الفصل.انتهى أ د

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