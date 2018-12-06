السيول تحاصر قرى وانهيار منزل ونفوق قطيع أغنام شرقي ديالى

2018/12/06 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة المحلية لناحية قزانية شرقي ديالى، اليوم الخميس، أن سيول مياه الأمطار حاصرت 3 قرى في الناحية.

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