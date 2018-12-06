2018/12/06 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | فندق قدري - الجزء الثاني: الحلقة ١٧
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | فندق قدري - الجزء الثاني: الحلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: P69dTA98Sic
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | فندق قدري - الجزء الثاني: الحلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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