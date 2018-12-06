الجمارك تعلن ضبط مواد إسرائيلية المنشأ في أم قصر

2018/12/06 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ضبط حاوية محملة بمواد مختلفة إسرائيلية المنشأ وبدون أوراق رسمية في أم قصر.وقالت الهيأة في بيان تلقته “الرشيد نيوز”، إنها “تمكنت وبجهود موظفي جمرك ام قصر الجنوبي من ضبط حاوية حجم (20) قدم تحتوي على مواد مختلفة إسرائيلية المنشأ وبدون أوراق رسمية”.وأضاف البيان “أن […]

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