2018/12/06 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف إن المخابرات الروسية تسجل بانتظام نقل النفط من شرق سوريا إلى تركيا والعراق.ونقل موقع (أحوال تركية) عن فاليري غيراسيموف قوله ان ” مركبات الاستخبارات الروسية تراقب بانتظام قوافل مؤلفة من ناقلات نفط من مناطق شرق سوريا تسيطر عليها قوات التحالف الدولي إلى تركيا والعراق”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخابرات الروسية تسجل بانتظام نقل النفط من شرق سوريا إلى تركيا والعراق alansaar.

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