2018/12/06 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – متابعة]قال مندوب في أوبك إن المنظمة توصلت يوم الخميس إلى اتفاق أولي لخفض إنتاج النفط لكن لا يوجد رقم نهائي بعد.كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في وقت سابق إن منظمة البلدان المصدرة للبترول بحاجة إلى مشاركة روسيا غير العضو بالمنظمة في التخفيضات.وقال إن من المرجح أن تتخذ أوبك وحلفاؤها قرارا نهائيا بحلول مساء الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط ولا رقم نهائيا بعد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط ولا رقم نهائيا بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).