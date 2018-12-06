هندسية الحشد للحشد ترفع الصبات عن الكرادة والزعفرانية

2018/12/06 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – بغداد]شرع الجهد الهندسي للحشد الشعبي، الخميس، بخطة خدمية في العاصمة بغداد لرفع الصبات الكونكريتية عن مناطق الكرادة والزعفرانية.وقال المعاون التنفيذي في الحشد الشعبي ابو علي الكوفي في بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، انه "بتوجيه من الحاج ابو مهدي المهندس وجهود كل من مديرية المرور والبلدية وعمليات بغداد وحماية المنشأت للكهرباء والطريق سيتم تخفيف الزخم في عدد من الشوارع بدءا من الزيوت ومن ثم من تحت جسر محمد القاسم مرورا بجانب محطه الكهرباء وشارع المعسكر القريبة منمطقة الزعفرانية".واضاف ان "الخطة تشمل أكساء الطرق وتأهيل شارع المعسكر الداخل والذي يعاني من المطبات والحفر ورفع كافه الصبات في الكرادة والزعفرانية".يأتي ذلك بعد يومين من اجتماع المعاون التنفيذي مع المجلس البلدي لمنطقة الكرادة والدوائر المعنية للتنسيق والتعاون في تقديم الخدمات لاهالي المنطقة وفك الاختناقات المرورية عنها.

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