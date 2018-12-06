2018/12/06 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الادارة المحلية لناحية قزانية شرقي ديالى، اليوم الخميس، ان سيول مياه الامطار حاصرت 3 قرى في الناحية.وقال مازن الخزاعي مدير ناحية قزانية في حديث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. سيول تحاصر قرى وإنهيار منزل ونفوق قطيع أغنام شرقي المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. سيول تحاصر قرى وإنهيار منزل ونفوق قطيع أغنام شرقي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).