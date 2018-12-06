روسيا.. تنشر رادارات جديدة في جزر الكوريل

2018/12/06 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت روسيا محطات رادار ساحلية في جزر الكوريل في أقصى شرقي البلاد، لتغطية الحدود البحرية الروسية على محور المحيط الهادئ.ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر مطلع

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