مدافع ليستر عن فيلايني: يبدو أنه تعلم مني جيداً

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر سخر روبرت هوث مدافع ليستر سيتي السابق، من مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد، بعد جذبه لشعر ماتيو جيندوزي لاعب وسط أرسنال.

فيلايني أثار حالة من الجدل بعد ظهوره في مواجهة أرسنال التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 بالدوري الإنجليزي.

الدولي البلجيكي قام بجذب شعر جيندوزي بطريقة غريبة، ليسقط الفرنسي ذو الأصول المغربية على الأرض.

الواقعة أعادت للأذهان نفس اللقطة، والتي حدثت وقتها لفيلايني نفسه في 2016، وكان بطلها المدافع الألماني هوث.

Looks like i taught him well..#playon pic.twitter.com/JxbIitFLXw

— robert huth (@robert_huth) December 6, 2018لويس فان جال مدرب مانشستر بتلك الفترة، انتقد اللاعب والطريقة التي أعاق بها لاعب وسط الشياطين.

هوث وبعد مرور عامين قام بتذكير فيلايني بما فعله معه، حيث كتب على حسابه بموقع "تويتر":"يبدو أنه تعلم مني جيداً".

جدير بالذكر أن هوث الحاصل على لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي وتشيلسي، تعرض للإيقاف 3 مباريات بعد تعديه على فيلايني بتلك المباراة.

ويقضي الألماني المخضرم الفترة الحالية بدون أي نادي، بعد رحيله عن ليستر سيتي بنهاية الموسم الماضي.

