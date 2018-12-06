2018/12/06 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد عزا جهاز الأمن الوطني اقتحام قوّاته كلية التراث الجامعة في العاصمة بغداد اليوم الخميس، إلى إخلال أحد المستثمرين بالاتفاق المبرم مع الجهاز على بناء موقع في المكان المذكور، وذلك في أول تعليق من الجهاز على ما قالته جامعة التراث بأن قوة عسكرية استولت على أرض تابعة لها.وذكر بيان صدر عن جهاز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعلق على اقتحام قواته جامعة التراث) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعلق على اقتحام قواته جامعة التراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).