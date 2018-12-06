فيديو.. المثنى بانتظار قرارٍ “سیاسيٍ” لافتتاح منفذ جمیمه مع السعودية

2018/12/06 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس نقل مراسل “ناس”، الخميس، عن الحكومة المحلية في محافظة المثنى أنها اكملت تحضيراتها الفنية لافتتاح منفذ حدودي مع السعودية، مشيرةً الى انها تنتظر قرار افتتاحه من بغداد.وقال مراسل “ناس”، اليوم (6 كانون الاول 2018) إن “الحكومة المحلیة في المثنى اكملت استعداداتها الفنیة اللازمة بانتظار قرار سیاسي من الحكومة الاتحادية في بغداد”.وأضاف أن […]

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