‎بالوثيقة: مجلس ذي قار يقرر استبعاد خريجي عام 2018 من تعيينات التربية

2018/12/06 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

‎كشفت وثيقة حكومية صادرة عن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن أولى قرارات لجنة تقصي الحقائق بمجلس المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:

‎كشفت وثيقة حكومية صادرة عن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن أولى قرارات لجنة تقصي الحقائق بمجلس المحافظة.‎وطبقا للوثيقة التي حصلت شبكة اخبار الناصرية عليها، أن " لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بمجلس محافظة ذي قار بناءً على الاعتراضات التي وردت على تعيينات تربية ذي قار، قررت استعباد المتقدمين للتعيين من خريجي عام 2018".‎واضافت الوثيقة، أن " القرار تم توجيهه إلى ديوان المحافظة لاتخاذ ما يلزم".‎انتهى ت من ع.

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