منقبون امريكيون يجرون مسحا ميدانيا لمواقع اثرية شمالي ذي قار

2018/12/06 | 18:10

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مفتشية اثار ذي قار اليوم ، عن وصول فريق تنقيب امريكي لاجراء مسح ميداني لعدد من المواقع الاثرية شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مفتشية اثار ذي قار اليوم ، عن وصول فريق تنقيب امريكي لاجراء مسح ميداني لعدد من المواقع الاثرية شمالي المحافظة .وقال مدير المفتشية طارق كوين لشبكة اخبار الناصرية ان فريقا من الباحثين من جامعة ستوين بروك الامريكية وصل المحافظة برئاسة الدكتور ستيفاني روس ويرافقه ممثلين عن هيئة الاثار والتراث في بغداد لاجراء عمليات مسح ميداني على مواقع اثرية في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .واوضح ان اعمال المسح والاستكشاف ستشمل مواقع (جوخا) و (ام العقارب) و (تلو) وجميعها تعود الى الحقبة السومرية القديمة .

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