ارتفاع بورصة العراق بدعم من أسهم الصناعة والمصارف

2018/12/06 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مرتفعًا 0.45%، عند مستوى 502.79 نقطة، رابحاً 2.27 نقطة، مقارنة بمستوياته أمس الأربعاء.ودعم أداء

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