2018/12/06 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عواد للعهد: هناك نواب يعيشون العبودية في ظل سيطرة كتلهم على قراراتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/12/06 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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