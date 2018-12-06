إدارة الطاقة: هبوط حاد لمخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي

2018/12/06 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة من أرشيف رويترز لخزانات نفط في الولايات المتحدة.

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر تشرين الثاني، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 942 ألف برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام تراجع بمقدار 66 ألف برميل يوميا.



وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز إلى ارتفاع قدره 1.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تزيد 1.2 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا.

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