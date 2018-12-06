2018/12/06 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تعتقد ان المقترحات التي وافق عليها رئيس الوزراء بشأن الزخم المروري ستقلل من ذلك؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تضبط ضابط تحقيق متلبسا بابتزاز مواطنة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تضبط ضابط تحقيق متلبسا بابتزاز مواطنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).