الحشد الشعبي يعلن احباط تسلل لـ

2018/12/06 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تعتقد ان المقترحات التي وافق عليها رئيس الوزراء بشأن الزخم المروري ستقلل من ذلك؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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