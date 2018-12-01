عشراوي ترحب بتصويت «الشيوخ الإيرلندي» على مقاطعة منتجات المستوطنات

2018/12/06 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رحبت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي بالأغلبية أمس الأربعاء على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت عشراوي في بيان صحفي اليوم الخميس:” باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لمجلس الشيوخ الايرلندي الذي اتخذ موقفاً شجاعاً ومبدئياً لدعم السلام، ووقف إلى جانب الحق والعدالة، وأكد على التزام ايرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير “.

وثمنت الموقف الجريء والأخلاقي من قبل السيناتور فرانسيس بلاك التي قدمت هذا المشروع ودعمت مرروه لتصبح ايرلندا أول عضو في الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسات تعكس التزام الاتحاد المعلن بالقانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين، وأضافت:” أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى مصادقة مجلس النواب الايرلندي على المشروع بشكله النهائي في القريب العاجل والتوقيع عليه بعد ذلك من قبل رئيس أيرلندا ليصبح قانوناً نافذاً مباشرةً “.

ودعت عشراوي في نهاية بيانها الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي عموماً بأن يحذو حذو مواقف ايرلندا، وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيداً لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن مشروع القانون ينص على معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع الأراضي المحتلة “المستوطنات”، ومعاقبة كل من يبيع أو يساعد على بيع بضائع الأراضي المحتلة “المستوطنات”، ومعاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية.

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