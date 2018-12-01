ريال مدريد يكتسح مليلية ويحجز مقعده في ثمن النهائي

2018/12/06 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان نادي العاصمة حسم لقاء الذهاب برباعية نظيفة خارج ملعبه، ما سمح لمدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري بخوض لقاء الخميس بتشكيلة غاب عنها العديد من اللاعبين الأساسيين، لكن ذلك لم يمنعه من إنهاء الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة بفضل ماركو أسينسيو (33 و35) وخافي سانشيز (39).

وواصل ريال اندفاعه وأضاف هدفا رابعا مطلع الشوط الثاني عبر ايسكو (48) قبل أن يضيف الخامس بواسطة البرازيلي الشاب فينيشيوس جونيور الذي سجل هدفه الثاني بقميص النادي الملكي المنتقل إليه الصيف المنصرم من فلامنغو (75).

وأظهر ابن الثامنة عشرة قدراته بلعبه دورا في 6 أهداف خلال 5 مشاركات بقميص ريال حتى الآن (هدفان و4 تمريرات حاسمة).

وبعد أن قلص الضيوف الفارق من ركلة جزاء نفذها المغربي ياسين قاسمي في مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (80)، أعاد إيسكو الفارق إلى خمسة أهداف بهدفه الشخصي الثاني في اللقاء (83).

كما تأهل ليفانتي إلى الدور ذاته بفوزه على لوغو من الدرجة الثانية 2-صفر، بعد أن تعادل معه ذهابا 1-1.

ولحق ريال وليفانتي ببرشلونة حامل اللقب واتلتيكو مدريد وفالنسيا وخيتافي واسبانيول وليغانيس وجيرونا واشبيلية وفياريال وريال سوسييداد وبلد الوليد إلى دور الـ16، على أن تحدد البطاقات الثلاث الأخرى اليوم أيضا.

ويلعب ريال بيتيس مع راسينغ سانتاندر (درجة ثالثة/1-صفر ذهابا)، وإيبار مع سبورتينغ خيخون (درجة ثانية/صفر-2 ذهابا)، وهويسكا مع أتلتيك بلباو (صفر-4 ذهابا).

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