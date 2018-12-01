2018/12/06 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحشد يقتل ويصيب ثلاثة انتحاريين في العلم

06/12/2018 20:44:00 PM | عدد القراءات : 1

واع بغداد

قتلت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انتحارياً فيما أصيب اثنان آخران كانوا ينوون التسلل الى ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته(وكالة انباء الاعلام العراقي واع) انه "وبناء على معلومات استخباراتية شنت قطعات اللواء 88 في الحشد الشعبي عملية نوعية تمكنت من خلالها من قتل انتحاري وجرح اثنين اخرين الذين لاذو بلفرار في جبال حمرين".

وأضاف، أن "الانتحاريين حاولوا التسلل عبر جبال حمرين الى ناحية العلم،" مبينا "أنهم كانوا يحملون معهم عدد من الأحزمة والعبوات الناسفة".

ت/ب.ن

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