2018/12/06 | 20:52

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#عاجل_الغدير | العراق ..



الحشد الشعبي يقتل ثلاثة انتحاريين بإحباط تسلل لهم نحو ناحية العلم بتكريت بمحافظة صلاح الدين

العراقامن

#عاجل_الغدير | العراق ..



الحشد الشعبي يقتل ثلاثة انتحاريين بإحباط تسلل لهم نحو ناحية العلم بتكريت بمحافظة صلاح الدين

الخميس 6 ديسمبر 2018 - 20:43

#عاجل_الغدير | العراق ..



الحشد الشعبي يقتل ثلاثة انتحاريين بإحباط تسلل لهم نحو ناحية العلم بتكريت بمحافظة صلاح الدين

#عاجل_الغدير | العراق ..



الحشد الشعبي يقتل ثلاثة انتحاريين بإحباط تسلل لهم نحو ناحية العلم بتكريت بمحافظة صلاح الدين

يتبع ..

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