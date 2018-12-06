ماذا تعرف عن مرض

2018/12/06 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العلماء أن" الرجفان الأذيني (AF) هو عدم انتظام ضربات القلب، والذي يؤثر على نحو مليون شخص في المملكة المتحدة وحده، والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يكونون في خطر متزايد من السكتة الدماغية، وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدى أيضاً إلى فشل في القلب". وأضاف, العلماء أن" النظام الغذائي الغنى بالملح عامل خطر لاضطراب ضربات القلب، وتجنبه من شأنه يتيح فرصاً جديدة لمنع الأشخاص من الإصابة بالرجفان الأذيني وغيره من الأمراض القلبية الوعائية". ومن المعروف بالفعل أن استهلاك الملح المفرط يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية. انتهى..م.ر

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