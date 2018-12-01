ريال مدريد يحجز مقعداً في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

2018/12/06 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلحجز فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، مقعداً في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وتغلب ريال مدريد على ضيفه مليلية بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 للبطولة.وجاء تأهل الريال لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوز الأول برباعية نظيفة.أنهى الريال الشوط الأول لصالحه متقدماً بثلاثة أهداف دون رد سجلها ماركو أسينسيو (هدفين) وخافيير مارتينيز في الدقائق 33 و35 و39.وأضاف إيسكو الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الخامس في الدقيقة 75.ومع حلول الدقيقة 80 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمليلية نفذها المغربي ياسين قاسمي في المرمى مسجلاً هدف حفظ ماء الوجه.ولم يمر على الهدف طويلاً، فبعدها بثلاث دقائق أضاف إيسكو الهدف الثاني له والسادس لفريقه.

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