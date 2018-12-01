الفتح يكشف عن وجود اتفاق لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية

2018/12/06 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح عن وجود اتفاق لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة الأحد المقبل.

وقال النائب عن التحالف حسن شاكر إن اتفاقا مبدئيا حصل بين الكتل ورئاسة البرلمان لادراج فقْرة التصويت على بقية الكابينة في جلسة الاحد، مرجحا انفراج الازمة، من خلال التصويت على المرشحين بعيدا عن المشاحنات، فضلا عن عدم استبدال اي منهم.

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