عبدالمهدي يكلف وزيرا كورديا بمهام العدل

2018/12/06 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، تكليفه وزير الاعمار بنكين ريكاني بمهام وزارة العدل.

وحقيبة العدل ضمن الوزارات غير المكتملة بحكومة عبدالمهدي الجديدة بسبب خلافات على مرشحيها.

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