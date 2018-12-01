القوة الجوية ينهي عقد محترفه الكرواتي بالتراضي

2018/12/06 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأنهت أدارة القوة الجوية الرياضي عقد اللاعب المحترف الكرواتي ماتيو بالتراضي، وذلك بسبب الاصابة التي تعرض اليها اللاعب خلال الوحدات التدريبية مع الفريق.وأصاف كاظم ان "ادارة القوة الجوية سوف تبحث عن محترفين ك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال طلب الكادر التدريبي التعاقد مع محترفين جدد".

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