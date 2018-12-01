افتتاح منظومة البيئة التشاركية في حقل الرميلة

2018/12/06 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت شركة نفط البصـرة، منظومة البيئة التشاركية المتقدمة في مقر هيئة تشغيل حقل الرميلة والتي اسهمت بتحسين الانتاج خلال الاشهر الاولى منذ افتتاحها.

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