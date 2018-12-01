الديمقراطي الكردستاني يستعد لمناقشة اختيار خليفة بارزاني

2018/12/06 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي، ريبوار بابكائي، الخميس، عن موعد اجتماع للحزب مع الكتل السياسية لحسم منصب رئاسة الإقليم واختيار خليفة لمسعود بارزاني.

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