الدهلكي يطالب عبد المهدي بانقاذ مئات العوائل المحاصرة بسبب السيول في مخيمي ديبكة ونمرود

2018/12/06 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب رئيس كتلة الحوار الوطني البرلمانية وعضو لجنه العمل والهجره البرلمانيه رعد الدهلكي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للايعاز الفوري الى القوات المسلحة والجهات المختصة لللتحرك بشكل عاجل وانقاذ مئات العوائل المحاصرة بسبب السيول في مخيمي ديبكة ونمرود بمحافظة نينوى واقليم كردستان.

وقال الدهلكي في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “هنالك اكثر من 184 خيمة للنازحين في مخيم نمرود باقليم كردستان اضافة الى اكثر من 500 خيمة في مخيم ديبكة بمحافظة نينوى وكل منها يضم عوائل مابين خمسة الى عشرة افراد دمرت خيمهم بسبب السيول وهم محاصرين ومنقطعين عن باقي المناطق وبوضع مأساوي يهدد حياتهم بحال عدم انقاذهم باسرع وقت”.

واضاف الدهلكي، ان “فرق الانقاذ التابعة للهلال الاحمر وفرق وزاره الهجره تعمل مشكورة وبجهد استثنائي على محاولة مد يد العون لتلك العوائل لكن حجم الكارثة اكبر من امكانيات تلك الفرق، بالتالي فان الوضع بحاجة الى ايعاز فوري من رئيس الوزراء للقوات المسلحة وطيران الجيش وباقي الجهات المعنية للتحرك الفوري وانقاذ تلك العوائل المحاصرة قبل فوات الاوان”.

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