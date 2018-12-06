البورصة تعطل أعمالها لمدة أسبوع

2018/12/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر سوق العراق للأوراق المالية تعطيل أعماله لمدة أسبوع.

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