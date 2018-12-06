2018/12/06 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} غرقت قرى في قضاء مخمور قرب أربيل بسيول الأمطار.وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز}، ان "فيضانات أجتاحت قرى ناحية {القراج} وقرية قبر السيد والخندق الكبير، والخندق الصغير".ووجهت العوائل في القرى نداء إستغاثة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. غرق قرى في مخمور بالسيول والعوائل تطلب النجدة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. غرق قرى في مخمور بالسيول والعوائل تطلب النجدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).