2018/12/06 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية قرر مجلس محافظة ذي قار؛ استثناء خريجي العام الدراسي 2018 من تعيينات مديرية التربية.وذكرت وثيقة صادرة عن المجلس حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة منها “بناء على محضر لجنة تقصي الحقائق المشكلة في مجلسنا بخصوص الاعتراضات على تعيينات المديرية العامة لتربية ذي قار؛ تقرر استبعاد المتقدمين للتعيين من خريجي العام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار سيفاجئ هذه الشريحه من العراقيين حول موضوع التعينات صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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