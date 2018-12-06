2018/12/06 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – فييناأوضح وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن العراق دولة مؤسسة لمنظمة "أوبك"، وأن بلاده على استعداد للتفاهم حول إعادة النظر في توزيع مستوى إنتاج "أوبك".وقال الغضبان، لشبكة رووداو الإعلامية: "سيكون دورنا إيجابياً ومسؤولاً وفاعلاً، وما حدث في الشهرين السابقين من هبوط في أسعار النفط، ليس في صالح العراق ولا في صالح الدول المنتجة".وأضاف وزير النفط العراقي، أن "ما حدث يمكن أن يؤدي في الوقت ذاته إلى عدم استقرار السوق حتى بالنسبة للدول المستهلكة".وتابع القول: "يهمنا استقرار السوق، والقرار ليس فردياً ولا يتعلق بدولة معينة، بل يتم بالتوافق والإجماع، ونأمل من الجميع تدارك مواقفهم في هذه الظروف، وأن يكونوا على مستوى المسؤولية للتوصل إلى اتفاق يراعي مصلحة الجميع".كما أكد الوزير العراقي أنه "إذا كان التوجه العام هو إعادة النظر في توزيع مستوى إنتاج أوبك ككل، فإننا مستعدون للتفاهم".يذكر أن "أوبك" توجهت خلال 2017 و2018، إلى خفض الإنتاج، بالاتفاق مع منتجين مستقلين أبرزهم روسيا، بهدف مواجهة تدهور الأسعار، في خطة ينتهي العمل بها نهاية العام الجاري.يذكر أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لم يتمكنوا في اجتماعهم الذي عقد اليوم الخميس، 6 كانون الأول، 2018، في فيينا من التوصل لاتفاق نهائي حول خفض الإنتاج، فيما عاد وزير الطاقة الروسي إلى بلاده للتشاور مع الرئيس فلاديمير بوتين.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثامر الغضبان: مستعدون للتفاهم حول إعادة النظر في توزيع مستوى إنتاج "أوبك") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثامر الغضبان: مستعدون للتفاهم حول إعادة النظر في توزيع مستوى إنتاج "أوبك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).