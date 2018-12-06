2018/12/06 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..وفد من مديرية العلاقات العامة لهيئة الحشد يلتقي وزير النقل عبد الله لعيبي لبحث هذه الاسباب .

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