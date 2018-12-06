فيديو.. نائب يطالب الحلبوسي بتأمين قاعة البرلمان: أوراقنا ووثائقنا تختفي!

2018/12/06 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس شكا النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي، من اختفاء الوثائق والاوراق الخاصة بالنواب أثناء مغادرتهم القاعة بشكل مؤقت.وطالب التميمي، رئاسة البرلمان بمراجعة الكاميرات ومتابعة الحالة مع مسؤولي القاعة البرلمانية، لوضع حد للسرقات التي تطال وثائق واوراق النواب أثناء رفع الجلسات بشكل مؤقت واستئنافها بعد حين.

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