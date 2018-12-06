2018/12/06 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكر النائب جاسم الجبارة عن صلاح الدين، الخميس، أن قوات الحشد الشعبي قتلت عنصراً من داعش، واصابت اثنين اخرين لمحاولتهم زرع عبوة ناسفة شمال مدينة العلم في تكريت.وقال الجبارة، اليوم (6 كانون الاول 2018)، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه إن “عناصر اللواء 88 في الحشد الشعبي قتلوا عنصراً من داعش واصابوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 3 من عناصر داعش في تكريت) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 3 من عناصر داعش في تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).