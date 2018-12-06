الغانمي لـ(الحصاد) : دولة القانون داعم لعبد المهدي للإسراع بإكمال حكومته

2018/12/06 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي ان ائتلاف دولة القانون داعم لخطوات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإسراع بإكمال حكومته.وقال الغانمي اثناء استضافته في برنامج (الحصاد) : ان ائتلاف دولة القانون مؤمن بالبرنامج الحكومي الذي قدمه عبد المهدي وقد صوت عليه، لافتا الى وجود هناك اتفاق على آلية معينة لتمرير الوزراء الباقين.وتابع الغانمي ان عبد المهدي امام خيارات بطرح المرشحين وترك الخيار للبرلمان.

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