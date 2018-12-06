العراق بلا بورصة لاسبوع

2018/12/06 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر سوق العراق للأوراق المالية تعطيل أعماله لمدة أسبوع.

وأضاف السوق في بيان على موقعه الرسمي، أن جلسة الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، هي آخر جلسات التداول خلال العام الجاري 2018.

وتابع السوق أنه سيعود لدوامه الرسمي يوم الأريعاء 2 يناير من العام 2019.

وستعطل البورصة العراقية أعمالها كذلك الاثنين المقبل 10 ديسمبر احتفالاً بالنصر على تنظيم "داعش".

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