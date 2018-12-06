القبض على اربعة دواعش في سامراء

2018/12/06 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – بغداد]القنت القوات الامنية، الخميس، القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية غي سامراء.وذكر بيان لمركز الاعلام الامني تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية وبعد المتابعة لتحركات أفراد عصابات داعش الارهابي تتمكن من القاء القبض على اربعة الإرهابيين في سامراء وبغداد".واضاف ان "المتهمين مطلوبون للقضاء وفق مذكرات قبض لأنتمائهم لعصابات داعش الارهابي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للقضاء".

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