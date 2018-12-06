“غوغل” تطلق خدمة توصيل البضائع بالدرونات

2018/12/06 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت غوغل أنها تتعاون مع شركة “Wing” لإطلاق خدمة توصيل البضائع باستخدام الدرونات ربيع العام المقبل.ومن المفترض أن تنطلق هذه الخدمة أولا في العاصمة الفنلندية هلسنكي ومحيطها، وستعتمد على درونات فريدة التصميم لا تهبط في مكان توصيل البضائع، بل تنزلها عبر حبال خاصة، تفاديا لإثارة قلق بعض الحيوانات المنزلية، أو إصابة الأشخاص […]

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