دينيس سواريز غير سعيد في الوقت الحالي مع برشلونة

2018/12/06 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جهة ثانية، أكد اللاعب الصاعد ريكي بويغ، أنه حقق حلماً بخوض أول مباراة رسمية مع الفريق الأول، مشيراً إلى أن هدفه هو استغلال الفرص التي يمنحها له فالفيردي.

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