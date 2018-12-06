بالوثيقة: عبد المهدي يكلف وزير الاعمار والاسكان بمهام وزير العدل

2018/12/06 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كلف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، وزير الاعمار والاسكان، بنكين عبد الله ريكاني، بمهام وزير العدل.وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، انه "تم الغاء الامر الديواني رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨، وتم تكليف بنكين عبد الله ريكاني وزير الاعما والاسكان والبلديات بمهام وزير العدل اضافة الى مهامه".

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