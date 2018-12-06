إسرائيل تطلب من لبنان وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام تدمير نفق حدودي

2018/12/06 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طلبت إسرائيل من الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس تدمير نفق حدودي قالت إن جماعة حزب الله حفرته لتنفيذ هجمات في زيادة للضغط على لبنان المجاور.

وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إنه حدد عددا من الممرات وأرسل حفارات وقوات لإغلاق الحدود وسدها.

وأضافت إسرائيل أن العملية ستتوقف عند جانبها من الحدود.



لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أمس الأربعاء عن مسؤول كبير لم تذكر اسمه قوله إن إسرائيل قد توسع نطاق العملية إلى لبنان.



ولم يصدر رد من حزب الله أو السلطات اللبنانية بعد.

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