2018/12/06 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

0

شارك

أكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في بيان اليوم الخميس وجود نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها “منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة.



ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير… وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات اليونيفيل تؤكد وجود نفق قريب من الخط الأزرق قرب الخط الأزرق في لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات اليونيفيل تؤكد وجود نفق قريب من الخط الأزرق قرب الخط الأزرق في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).