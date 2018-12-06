الكونجرس الأمريكي يقر قانونا للإنفاق يؤجل إغلاق الحكومة لأسبوعين

2018/12/06 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون لتأجيل لإغلاق الحكومة لمدة أسبوعين في مسعى للتوصل لاتفاق بشأن التمويل الحكومي وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

ومن شأن هذا التشريع الذي تم تمريره عبر التصويت في مجلسي النواب والشيوخ أن يبقي تمويل أجزاء من الحكومة عند مستوياتها الحالية حتى 21 ديسمبر ويمنع انقضاء المهلة المحددة يوم الجمعة في محاولة من المشرعين لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، ولكن لا يزال التهديد من إغلاق محتمل يلوح في الأفق.

وأشار قادة الكونجرس في كلا الحزبين إلى أنهم لا يريدون إغلاقًا جزئيًا للحكومة، لكن الديمقراطيين والجمهوريين ما زالوا في مأزق بسبب طلب ترامب مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل الجدار العازل، وما زالت القضية هي النقطة الرئيسية في المفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي قد واصل الضغط على الكونجرس في وقت سابق من هذا الأسبوع قائلاً:"سنوفر مليارات الدولارات إذا أعطانا الديمقراطيون الأصوات لبناء الجدار.،وفي كلتا الحالتين لن يسمح للناس بالدخول إلى بلادنا بصورة غير قانونية".

وقال أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم سيوافقون على تخصيص 1.6 مليار دولار لأمن الحدود، فما طرح آخرون فكرة تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل الجدار ولكن على مدار العامين المقبلين.

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر حزمة الإنفاق الحكومي لتمويل جزء كبير من الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، لذلك إذا كان هناك أي نوع من الإغلاق، فلن يؤثر على جميع الحكومة الفيدرالية.

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