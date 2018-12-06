النفط يهبط 2.7%عند التسوية مع عدم اليقين بشأن قرار

2018/12/06 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 2.7% عند تسوية تعاملات الخميس، مع حالة عدم اليقين حول قرار أوبك بشأن الإنتاج.

ويأتي تراجع الخام الأمريكي مع تقارير اتفاق أوبك على خفض الإنتاج لكنها أجلت قرارها لغد الجمعة من أجل التوصل لاتفاق مع روسيا حول كمية خفض الإمدادات

وعانى الخام الأمريكي من خسائر حادة خلال التعاملات تجاوزت 4% بعد إشارات بأن أوبك قد تُخفض الإنتاج بأقل من المتوقع.

وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما استقر إنتاج النفط عند أعلى مستوى في التاريخ للأسبوع الثالث.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنحو 2.7% إلى 51.49 دولار للبرميل

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير بنسبة2.3% إلى 60.16 دولار للبرميل.

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