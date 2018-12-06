رئيس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا في مقر وزارة الدفاع

2018/12/06 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا موسعا في مقر وزارة الدفاع للاطلاع على عمل الوزارة واحتياجاتها واولويات العمل والمصادقة على العقود.

وقال عبد المهدي إن الجيش العراقي يتمتع بتقاليد راسخة ومعروفة ويمتلك الى جانب كونه مؤسسة رصينة مرونة في تبادل الآراء عبر هيئاته الرسمية، مشيدا بعمل القادة والضباط والمراتب في وزارة الدفاع.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار العمل وفق السياقات المتبعة وتعزيز قدرات القوات المسلحة، متعهدا بالعمل بأقصى جهد لدعم جهود المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها الضرورية للمضي بأداء دورها الوطني.

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